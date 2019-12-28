المفوض القضائي وكاتبه المحكومين بسنتين حبسا: القرار الصادر في حقنا جائر ولا يستند على أساس قانوني-فيديو

[فيديو: يونس الميموني

اعتبر سليمان بروحو المفوض القضائي وعبد النور البقالي كاتبه المحلف، المحكومين استئنافيا بسنتين حبسا نافذا بتهمة التزوير في محرر رسمي، قرار المحكمة الصادر في حقهما جائر ولا يستند على أي أساس قانوني.

وكشف المعنيان بالقرار لـ”اليوم24″ خلال وقفة احتجاجية نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالشمال، اليوم الجمعة، أمام استئنافية طنجة، أن الأمر يتعلق بتبليغات قاما بها، عبارة عن محاضر إخبارية بعدم وجود أشخاص داخل مسكنهم، ليتفاجؤوا بتحرير شكاية ضدهم في الموضوع وإدانتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي.

وعَلق المعنيان آمالهما في محكمة النقض من أجل إنصافهم.