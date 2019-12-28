الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الشمال: 5 مديريات من دون بناء مفكك للمدارس خلال 2019

قال محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة الشمال، إن مديريته التزمت بتنفيذ ما مجموعه 1005 عمليات، تهم على الخصوص مشاريع تعويض 627 حجرة من البناء المفكك، لتتمكن بذلك الأكاديمية من إعلان ثلاث مديريات جديدة بدون مفكك، ويتعلق الأمر بالحسيمة، وطنجة، وتطوان، ليصبح العدد الاجمالي خمس مديريات بدون مفكك، بالإضافة إلى عمليات تهم إصلاح وترميم المؤسسات تعليمية، وبناء السياجات، والأسوار، والربط بشبكات الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيرها بغلاف مالي يناهز 200 مليون درهم.

وأضاف عواج، خلال تقديمه لحصيلة الأكاديمية لسنة 2019، الثلاثاء الماضي، أمام مجلسه الإداري، أن أكادميته حققت نسبة التزام فاقت 93 في المائة في ميزانية التسيير، و95 في المائة في ميزانية الاستثمار، كما قامت الأكاديمية بإعطاء الانطلاقة، والالتزام ببناء 15 مشروعا ضمن برنامج الاحداثات بميزانية قدرت بـ 135 مليون درهم، توزعت بين مدرستين مستقلتين، و3 مدارس جماعاتية، و3 إعداديات من دون داخلية، و3 ثانويات تأهيلية من دون داخلية، وثانوية تأهيلية بداخلية، وبناء داخليتين مستقلتين، بالإضافة إلى بناء قاعة مغطاة بثانوية الرياضيين.

واعتبر المتحدث ذاته أن حصيلة هذه السنة كانت إيجابية، إذ تميزت بفتح 39 مشروعا جديدا، موزعة بين 25 مؤسسة تعليمية، و14 داخلية، كما أن خدمات الدعم الاجتماعي عرفت تطورا مهما، سواء من حيث الزيادة في عدد المستفيدين، أو جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ، مشيرا إلى أن الأكاديمية التزمت بإحداث، وتأهيل، وتجهيز 918 حجرة للتعليم الأولي بتكلفة بلغت 148 مليون درهم.

وبالنسبة إلى برنامج التوسيع فقد تم الالتزام ببناء 128 حجرة بغلاف مالي إجمالي بلغ 27.14 مليون درهم.