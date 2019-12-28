وولفرهامبتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحدث فريق وولفرهامبتون المنقلب أمام ضيفه مانشستر سيتي بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية وولفرهامبتون كل من اللاعبين اداما تراوري، راؤول خيمينيز ومات دوهيرتي، وفي المقابل سجل هدفي مانشستر سيتي اللاعب رحيم سترلينغ.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

بعد 10 دقائق أولى مرت بهدوء، تعرض بيب جوارديولا، مدرب السيتي، لصدمة مبكرة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه الحارس إيدرسون.

وذلك بعدما تلقى جوتا كرة بينية من كودي، انفرد على إثرها بحارس السيتي، الذي قرر مغادرة مرماه وإعاقته خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 12.

وأُجبر جوارديولا على إخراج مهاجمه أجويرو، من أجل الدفع بالحارس الاحتياطي، كلاوديو برافو، الذي تصدى بنجاح فور نزوله في الدقيقة 15، للركلة الحرة التي نفذها موتينيو، في أول خطورة بالمباراة.

وتعرض محرز للإعاقة في الدقيقة 20، من قبل المدافع ديندونكير، لتحتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي، بعد العودة إلى تقنية الفار.

ونفذ ستيرلينج ركلة الجزاء في الدقيقة 23، مسددًا كرة أرضية على يمين روي باتريسيو، تصدى لها الحارس البرتغالي.

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لكن تقنية الفار أعادت الركلة من جديد، لتحرك باتريسيو من على خط المرمى، حيث سددها ستيرلينج من جديد بنفس الكيفية، وتصدى لها البرتغالي مرة أخرى، إلا أن النجم الإنجليزي تابع الكرة في الشباك، مسجلًا الهدف الأول للسيتي، في الدقيقة 25.

ومع بداية الشوط الثاني، أدخل جوارديولا إريك جارسيا على حساب محرز.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه في الدقيقة 50، بعدما مرر دي بروين بينية مميزة لستيرلينج، لينفرد الإنجليزي بروي باتريسيو ويضع كرة ساقطة من فوقه، مسجلًا الهدف الثاني.

وسريعا قلص وولفرهامبتون الفارق، بتسديدة صاروخية أرضية من قبل تراوري، في الدقيقة 55.

ودفع جوارديولا بورقته الأخيرة، في الدقيقة 67، بخروج دي بروين ونزول جوندوجان.

ونجح وولفرهامبتون في إدراك التعادل، في الدقيقة 82، بعد خطأ ميندي الذي حاول تأمين خروج الكرة إلى ركلة مرمى، ليخطفها تراوري ويمرر عرضية أرضية لخيمينز، الذي سجلها في الشباك.

وأكمل وولفرهامبتون عودته المثيرة، بتسجيل الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 89، بعدما تبادل دوهيرتي الكرة مع خيمينيز، ومن ثم راوغ أوتاميندي، قبل أن يسدد أرضية زاحفة سكنت شباك برافو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، نفذ ستيرلينج مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، مسددًا كرة ارتطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بفوز وولفرهامبتون الدرامي (3-2).