شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف مسؤولون أمريكيون عن مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك. وأضاف المسؤولون أن عدة عسكريين أصيبوا ولكن من المعتقد أنهم عادوا للخدمة. وكان الجيش العراقي في بيان مقتضب، قال إن عدة قذائف سقطت على قاعدة كي وأن العسكرية قرب مدينة كركوك أمس الجمعة.

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