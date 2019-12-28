شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من داعش في ضربة لـ«التحالف» بكركوك والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء أمس الجمعة، أن اثنين من عناصر تنظيم داعش لقيا حتفهما في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب منطقة مخمور التابعة لمحافظة كركوك.

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