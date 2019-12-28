مقتل أمريكي إثر هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق

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رويترزالسبت 2019/12/28 02:11 ص بتوقيت أبوظبي
القوات الأمريكية في العراق- أرشيفية
أعلن مسؤول أمريكي، اليوم السبت، مقتل متعاقد "مقاول" مدني أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عسكرية عراقية قرب كركوك.
وأضاف المسؤول، حسب وكالة رويترز، أن الهجوم أسفر عن إصابة عدد من القوات الأمريكية بجروح طفيفة.
وأمس الجمعة، قال الجيش العراقي إن صواريخ سقطت داخل قاعدة كي وان، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.
وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية، تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد انسحاب القوات العراقية منها، بعد سقوط الموصل عام 2014 بيد داعش.
وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بعد عملية دخول القوات العراقية إلى كركوك، إثر انسحاب البيشمركة، وتقع القاعدة تحديداً قرب مطار كركوك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.
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