شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير تركي بن محمد يقنص بالصقر النادر الذي أهداه بوتين للملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نشر المصور ماجد المالكي صورة للأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، وهو “يقنص” بالصقر الحر الأبيض النادر الذي أهداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان الرئيس الروسي قدّم الصقر “كامشاتكا” – نسبة إلى موطنه الأصلي في شبه جزيرة كامشاتكا الكائنة في شرق روسيا – هديةً للملك سلمان خلال زيارته للمملكة في شهر أكتوبر الماضي.

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