افتتاح جناح الإمارات بالمكتبة الوطنية لباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الجمعة، جناح المكتبة الدائم لدولة الإمارات‬ في المكتبة الوطنية الباكستانية في إسلام آباد.

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كتاب "ثقافة التسامح" رسالة التعايش الإماراتي إلى العالم وحضر الافتتاح فردوس عاشق عوان، مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام، وشهريار أفريدي، وزير الحدود الباكستاني، وحمد عبيد الزعابي سفير الإمارات في إسلام آباد.

ووفقا لحساب السفارة الإماراتية في باكستان بموقع "تويتر"، يضم جناح المكتبة الدائم لدولة ‫الإمارات‬ 5 آلاف كتاب وعنوان.

ويعد الجناح إضافة نوعية وثرية للمكتبات على مستوى كافة أرجاء باكستان‬ لما تحويه من مصادر متنوعة وخدمات متطورة تلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين وتشجع على القراءة والبحث والاطلاع.