رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل وزير التسامح الإماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

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استقبل رئيس الوزراء الباكستاني "عمر خان"، الجمعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات.



وخلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني، بحث وزير التسامح الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وذلك في حضور حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إسلام آباد، .

وتعد باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الإمارات، حيث تربط الشعبين والبلدين الصديقين علاقات تاريخية تعزز آفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.