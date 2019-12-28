شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الباكستاني يستقبل وزير التسامح الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 استقبل الدكتور عارف علوي، اليوم الجمعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح بدولة الإمارات.

وخلال لقائه مع رئيس الجمهورية الباكستاني، بحث وزير التسامح الإماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، وذلك في حضور حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى إسلام آباد.

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