بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصته مع "الفزعة" التي قادته إلى السجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشر حساب سناب الداخلية السعودي “قصة سجين” جديدة من خلف القضبان، هذه المرة كان بطلها الشاب “محمد” البالغ من العمر 20 عاماً والمحكوم عليه بـ9 أشهر سجن.



وقال مقدم القصة “الفزعة، ونسيان أن هناك أنظمة وقوانين تحفظ حقك، هذا محمد 20 سنة حكم عليه 9 أشهر بسبب فزعته لصاحبه”.

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من ناحيته قال السجين أن “بداية القصة هي استفزاع أخوي، مثل ما تقول طلبني وأنا لبيت له، وصار اللي صار، ودعاني في نصف شهر رمضان وقال لي أنهم مختلفين مع ناس، وأنا توقعت أن الحق معه”.

وتابع “كان غلطان وما دريت تفاصيل المشكلة، وصار طعن وإطلاق نار باستخدام سلاح أبيض ومسدس كان فيه 4 طلقات، ودخلت المضاربة وطعنت كل من رأيته أمامي، لم يُقتل أحد الحمد لله، لكن أصيبوا بجروح فقط”.

وأضاف محمد “لو عاد بي الزمن سأنهيها بالحوار، وأتمنى والله أني لم أمسك بالسلاح”.