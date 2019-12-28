

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على فيسبوك، مقطع فيديو، يستعرض خلاله أبرز التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفيديو، على ضرورة تحقيق مبدأ السلام، قائلا: "أنا إنسان مسالم جدا، ومقاتل عندما يفرض عليّ القتال، لكن بأشرس مما تتصوروا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسي: أنا مقاتل شرس عندما يفرض عليّ القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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