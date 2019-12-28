إصابة أكثر من 12 شخصا بعد انفجار بمنشأة تصنيع طائرات بكانساس

أفادت وسائل إعلام أميركية عن "إصابة أكثر من 12 شخصا بعد ​انفجار​ وقع في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية ​كانساس​ الأميركية، في الغرب الأوسط للولايات المتحدة"، موضحةً أنه "تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل التعامل مع نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات نتجت إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى".

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