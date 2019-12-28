أفادت وسائل إعلام أميركية عن "إصابة أكثر من 12 شخصا بعد انفجار وقع في خط لغاز النيتروجين بمنشأة تصنيع طائرات "بيتكرافت" في ويتشيتا بولاية كانساس الأميركية، في الغرب الأوسط للولايات المتحدة"، موضحةً أنه "تم على الفور إبلاغ أطقم الطوارئ والإطفاء العاملة بالولاية من أجل التعامل مع نتيجة الانفجار، فيما قالت السلطات إن الإصابات نتجت إثر الانفجار الذي تسبب في انهيار جزء من المبنى".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أكثر من 12 شخصا بعد انفجار بمنشأة تصنيع طائرات بكانساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.