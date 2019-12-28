أعلن المتحدث باسم الرئاسة ​الفيليبين​ية عن " الفيليبين منعت عضوين في ​مجلس الشيوخ الاميركي​ من دخول أراضيها وهددت بالزامهما الحصول على تأشيرات دخول في حال فرضت ​واشنطن​ عقوبات على فيليبينيين ضالعين في سجن شخصية معارضة"، موضحاً أنه "منع العضوان الأميركيان في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن وباتريك ليهي من دخول الفيليبين بعد إدخال بند في ​الموازنة​ الأميركية لعام 2020 يرمي الى منع المسؤولين الفيليبينيين الضالعين في سجن السناتورة ليلى دي ليما من دخول ​الولايات المتحدة​ كما قال المتحدث باسم الرئاسة ​سلفادور​ بانيلو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الفيليبين: منع عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي من دخول اراضي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.