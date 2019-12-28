شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بسرعة الانتهاء من محطات رفع الصرف الصحى بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة موجه لوزير الإسكان بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحي لبعض قرى مركز مغاغة - المنيــا، وضرورة تسليمها في أسرع وقت، وكذلك إقامة محطات رفع الصرف الصحي لقرى مجلس قروي عطف حيدر ــ بني عامر ــ أبـــــــــا ــ ميانة ـــ برطباط ــ طنيـــدي ـــ الشيخ مسعود ــ شارونة، مركز العدوى، المنيــا، وارتفاع المياه الجوفية ببعض القرى شرق وغرب مركز مغاغة، والموافقة على إقامة توسعات معالجة الصرف الصحي بمغاغة، محافظة المنيا.

وأوضح عبد العظيم، أن ملف الصرف الصحى من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير تحت القبة من قبل نواب البرلمان، وهناك العديد من طلبات الإحاطة التي قدمت في هذا الإطار، بشأن مخاطر عدم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، في مختلف القرى على مستوى الجمهورية، مما يعنى زيادة فرص الإصابة بالأمراض المزمنة نتيجة عدم وجود صرف صحى في هذه المناطق، وهذا الأمر ينعكس على الدولة أيضا، ففي الوقت الذى تحارب فيه الدولة الأمراض المزمنة وتخصيص اعتمادات مالية كبيرة لذلك عدم الانتهاء من مشروعات الصرف يعنى إصابة المواطنين مرة أخرى بهذه الأمراض.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر كافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية الخاصة بالصرف الصحى ومياه الشرب، ومن ثم وضع خطة عاجلة للتعامل الفوري معها وحلها للحفاظ على حياة المواطنين، مطالبا، عدم التعامل مع شركات تنفيذ الأعمال المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة إليها، وضرورة أن يتم الالتزام بالجدول الزمنى في التنفيذ، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك المشروعات العالقة منذ عشرات السنوات على مختلف محافظات الجمهورية، لافتا، إلى أهمية أن يكون هناك استراتيجية للتعامل مع ملف الصرف الصحي بشكل عام، ولكن لابد من حل قصير الأجل للمشاكل المتعلقة بالمواطنين.