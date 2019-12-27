طنجة..الدرك الملكي يحجز 3 أطنان ونصف من مخدر “الشيرا” داخل منزل في القصر الصغير

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي القصر الصغير، اليوم الجمعة، بضواحي طنجة، من توقيف شخص وحجز 3 أطنان ونصف من مخدر “الشيرا” داخل منزله.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم 24” فإن عناصر الدرك قامت بضبط 3 أطنان ونصف من مخدر الشيرا موزعة على 113 رزمة داخل منزل في القصر الصغير، وحجزت قاربين مطاطيين، يرجح أنهما كانا يستعملانه في نقل المخدرات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.