عصبة الأبطال.. الرجاء يسقط الشبيبة الجزائري وينفرد بوصافة المجموعة

٣حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في أغلى المنافسات القارية، ثاني انتصار له في دور المجموعات، بعد أن فاز على شبيبة القبائل الجزائري، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ، برسم الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وأمام حضور أزيد من 30 ألف مناصر أخضر، دخل الرجاء مستحوذا على الكرة، منذ البداية، لكنه لم يفلح في خلق فرص خطيرة ، تهدد مرمى حارس الفريق الخصم.

وعلى الرغم من تراجع الفريق الضيف للخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة إلا أن الرجاء لم يخلق فرص خطيرة وظهر بمستوى أقل من المتوسط عجز به عن تهديد الحارس الجزائري.

لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

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الجولة الثانية، انطلقت بأفضل سيناريو ممكن للفريق المغربي، فقد حملت الدقيقة 51 أول أهداف الرجاء، بواسطة بين مالانغو، وماهي إلا 3 دقائق حتى أضاف سفيان رحيمي ثاني الأهداف، بعد مجهود رائع لعمر بوطيب.

وكما كان منتظرا، اندفع الفريق الضيف للأمام محاولا العودة في النتيجة، فخلق العديد من المحاولات، بينما بدأ يعتمد زملاء محسن متولي على الهجمات المضادة، التي كادت أن تؤتي أكلها في مناسبتين، انفرد فيهما كل من أيوب نناح ومالانغو مع الشباك الفارغة.

لتنتهي المباراة بانتصار ممثل الكرة المغربية، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، خلف الترجي التونسي، المتصدر بسبع نقاط. بعد أن تعادل سلبا مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي.