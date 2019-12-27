بعد التكفل المجاني بعلاج الأطفال مرضى السرطان دون السن الخامسة.. مطالب بتعميم مجانية علاج مرضى السرطان ليشمل جميع الفئات

على خلفية القرار الأخير، الذي أعلنت عنه، يوم أمس الخميس، وزارة الصحة، تفعيلا للتوجيهات الملكية، والقاضي بالتكفل المجاني بعلاج الأطفال مرضى السرطان دون السن الخامسة؛ اعتبرت شبيبة حزب الاستقلال أن هذه الخطوة غير كافية.

وأكدت شبيبة حزب الميزان أنها “ستظل تدافع عن مطالبها الأساسية، المتمثلة في تكفل الحكومة بجميع مرضى السرطان من الجنسين، ومن مختلف الفئات العمرية، وكل الطبقات الاجتماعية”.

وعبرت الشبيبة الاستقلالية عن ارتياحها من هذا القرار، مشيرة إلى أنه “يعبر عن جزء من مطالبها، التي رفعتها في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها، يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر وزارة الصحة في الرباط”.

ونوّهت منظمة الشبيبة الاستقلالية بـ”جهود كل المتعاطفين، والمتضامنين، الذين شاركوا في الخطوة الاحتجاجية سالفة الذكر، والذين تقاسموا مع الشبيبة الاستقلالية هم هذه القضية، لإسماع مسؤولي قطاع الصحة في بلادنا أنين، ومعاناة المرضى ضحايا المرض الخبيث”.

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ودعت شبيبة الاستقلال “كافة القوى الحية من المجتمع المغربي، إلى مواصلة التضامن، والمزيد من النضال من أجل إعفاء عائلات جميع المرضى من تكاليف العلاج الباهظة”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، أمس، تكفلها بعلاج الأطفال مرضى السرطان دون الخامسة من العمر، في قرار تزامن مع حملة تطالب بتوفير مجانية العلاج لمرضى السرطان.

وكشفت الوزارة، عبر بلاغ لها، عن “إطلاق مبادرة تروم التكفل المجاني بعلاج الأطفال دون سن الخامسة، المصابين بالسرطان في المؤسسات الصحية، والاستشفائية العمومية”.

وبحسب المصدر، فإن هذه المبادرة تأتي “في إطار التوجيهات الملكية حول مواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل، وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذا في سياق تفعيل توصيات المؤتمر الوطني السادس عشر لحقوق الطفل”، الذي انعقد، في نونبر الماضي، بمدينة مراكش”.