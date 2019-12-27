في اجتماع ترأسه العثماني.. المصادقة على رصد 200 مليار لفك العزلة عن أقاليم الشمال

في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، صادق مجلس إدارة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، على مخطط عمل الوكالة برسم سنتي 2019-2020 وكذا على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للوكالة برسم الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2023.

وأوضح رئيس الحكومة، أن مجلس الإدارة يشكل مناسبة لتدارس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة للفترة ما بين سنتي 2021 و2023، بغلاف مالي يتجاوز ملياري درهم (200 مليار سنتيم).

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، إن أعضاء المجلس، تتبعوا عرضا للمدير العام للوكالة حول أنشطة الوكالة، كما ناقشوا عرضا مفصلا حول الآفاق المستقبلية لأنشطة الوكالة للفترة الممتدة إلى سنة 2023، مضيفا أنه بعد مناقشة مختلف العروض والتدخلات، صادق المجلس على ميزانية الوكالة برسم سنة 2020.

ويهدف هذا البرنامج، أساسا إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم، والاستمرار في دعم الجماعات المحلية، وذلك من خلال برنامج للتأهيل الترابي يهم بالخصوص تكملة برنامج فك العزلة الترابية بتمديد 400 كيلومتر من الطرقات، وإعداد طريق تطوان طنجة المتوسط عبر خميس أنجرة وتثنية طريق فاس تاونات.

كما يروم البرنامج أيضا، تحسين الخدمات المقدمة إلى الساكنة من خلال برنامج لتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي ببناء 800 وحدة سنويا، وبناء 20 دارا للطالبة والطالب.