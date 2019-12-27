أخاء الناصرة يعود لتذوق طعم الفوز بالدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق أخاء الناصرة فوزا بيتيا هاما على هبوعيل عكا بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "عيلوط"، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 افتتح اللاعب يوفال شبتاي باب التسجيل لصالح أخاء الناصرة، وفي الدقيقة 78 حسم اللاعب ألون بوزورغي المباراة بهدف ثان لصالح أخاء الناصرة.

وبهذا الفوز رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 14 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق النصراوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل العفولة يوم 6 من الشهر الوشيك.