أبناء اللد يقع بفخ التعادل أمام هـ. العفولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق أبناء اللد في مباراته الخارجية أمام هبوعيل العفولة بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد العفولة، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 43.
وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 50 أدرك اللاعب، محمد الزبارقة، هدف التعادل لصالح أبناء اللد، وفي الدقيقة 65 جاء هدف ذاتي في مرمى أبناء اللد ليمنح الفريق الخصم هدفا ثانيا، وفي الدقيقة 67 اقتنص أبناء اللد هدف التعادل.
وبهذا التعادل، رفع فريق أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيستضيف أبناء اللد في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل رمات هشارون يوم الجمعة القادم.
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