خسارة أخرى للوحدة كفر قاسم في الدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق الوحدة كفر قاسم بخسارة أمام ضيفه هبوعيل نوف هجليل بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الممتازة.
واستضاف الفريق القسماوي المباراة على استاد اللد، وسط حضور العشرات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم هبوعيل نوف هجليل بهدف أحرزه في الدقيقة 25، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 حسم الفريق الخصم المباراة لصالحه بهدف ثان في شباك الوحدة كفر قاسم.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد فريق الوحدة كفر قاسم عند 24 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل ريشون لتسيون يوم الجمعة القادم.
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