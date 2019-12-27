شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة.. تحطم مقاتلة إيرانية ثانية ومقتل قائدها برتبة «عقيد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، عن تحطم طائرة تابعة له من طراز “ميج-29″، قرب الحدود العراقية، مؤكدًا مقتل قائدها في الحادث الذي يحمل رتبة “عقيد”.
ووفقاً لوكالة أنباء فارس، أكدت العلاقات العامة للجيش الإيراني، مقتل العقيد الطيار محمد رضا رحماني في حادث تحطم الطائرة، خلال مهمة فوق مرتفعات “سبلان”، الأربعاء الماضي.
وتأتي الحادثة الجديدة بعد 48 ساعة من تحطم مقاتلة إيرانية من طراز “ميج-29” بعد سقوطها شمال إيران بالقرب من الحدود مع أذربيجان، ومقتل قائدها؛ وفقاً التلفزيون الرسمي الإيراني.
جدير بالذكر أن سلاح الجو الإيراني يضم مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم شراؤها قبل ما يعرف بـ”الثورة الإسلامية” عام 1979.
وبحسب تقارير، فإن سلاح الجو الإيراني يضم أيضاً طائرات من طراز “ميج” و”سوخوي” روسية الصنع، وقد تسببت العقوبات الغربية في تردي أوضاع هذه الطائرات.
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