شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر من إجراءات استفزازية إيرانية في «هرمز» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مودلي: "أعتقد أنهم سيواصلون اتخاذ إجراءات استفزازية هناك.. وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك"، دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.
وتابع: "ليس هناك ما يؤشر لي على أن لديك تغير في توجه القيادة قد ينبئني بأنهم سيتوقفون عما كانوا يفعلونه.. إلا إذا تغير النظام الحاكم هناك".
وأشار "مودلي" إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع (البنتاجون) بعيدا عن أولويات مثل التصدي للصين.
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