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فرنسا تستدعي السفير الإيراني بشأن احتجاز عالمين

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استدعت فرنسا، اليوم الجمعة، سفير إيران لدى باريس على خلفية ما وصفته بأنه سجن "لا يطاق" لاثنين من علمائها احتجزا في الدولة الفارسية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج بيانا لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه: "يجب إطلاق سراح الأكاديمية "فاريبا عادل خاه" والباحث السياسي "رولان مارشال" دون تأخير ويتعين على السلطات الإيرانية التزام الشفافية الكاملة فيما يتعلق بخططها في هذا الصدد". وأضاف البيان، أن سجنهما "لا يطاق".

واعتقلت السلطات الإيرانية، الأكاديمية الفرنسية الإيرانية الأصل "عادل خاه" في إيران في تاريخ غير معلوم في شهر يونيو الماضي ، بينما تم احتجاز "مارشال" في الشهر ذاته.

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