شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قذائف على قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
قال الجيش العراقي في بيان مقتضب، إن عدة قذائف سقطت على قاعدة كي وأن العسكرية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط اليوم الجمعة.
وأوضحت مصادر أمنية أن القاعدة التي تبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الغربي من المدينة تضم قوات أمريكية إلى جانب قوات عراقية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب.
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