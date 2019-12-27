هروب السراج وفقر إيران.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، 27 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

فعلى الصعيد السياسي تطالعون: الجيش الليبي يرجح هروب السراج إلى لندن، باحث أمريكي يدعو لوقف التعاون الأكاديمي مع قطر لدعمها الإرهاب، مكافحة الإرهاب ودعم الشرعية الزائفة.. معاول أردوغان الاستعمارية بليبيا، الجيش الليبي: جهاز مكافحة الإرهاب يعمل في المناطق المحررة، إخوان موريتانيا في 2019.. صراعات وانشقاقات وفساد، سياسيون لـ"العين الإخبارية": حكومة دياب لن تستطيع إنقاذ لبنان، موقع سويدي: تركيا تعتزم تكوين جيش مرتزقة للقتال في ليبيا، "سائرون": لن نشارك في اختيار مرشح لرئاسة حكومة العراق، الاستيطان في 2019.. توسعات احتلالية تسقط حل الدولتين، وتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الأوضاع في سوريا وليبيا، فرنسا تطالب بتشكيل حكومة لبنانية مؤثرة تلبي مطالب شعبها.

كما تقرأون أيضا: الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق المطار جنوبي طرابلس، مصر تنفي التنازل عن مقترحها الخاص بملء وتشغيل سد النهضة، روسيا تعلن دخول صواريخ "أفانجارد" الخارقة للصوت الخدمة، إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالضفة، رئيس برلمان ليبيا يزور قبرص ردا على تحركات أردوغان، الجملي يكذب الغنوشي ويؤجل الإعلان عن الحكومة التونسية، اليونان تصف خطط أردوغان في ليبيا بـ"التوسع العثماني"، داعش يتبنى هجوما إرهابيا ببوركينا فاسو أوقع 42 قتيلا.

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وفي الاقتصاد تجدون: إيران في الإعلام.. ثالوث الأزمات والاحتجاجات والفقر يحاصر المجتمع، قطر في الإعلام.. أزمة سيولة متواصلة وتبعات كارثية، مليار دولار أرباح الشركات الصناعية الصينية في نوفمبر، تراجع الدولار وحذر نهاية العام يرفعان أسعار الذهب، المكسيك تحقق فائضا تجاريا 545 مليون دولار في نوفمبر.

ورياضيا تقرأون: فشل مفاوضات ميلان لضم مدافع برشلونة.

وفي الفن: وفاة مغني الأوبرا الألماني بيتر شراير.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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