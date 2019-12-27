تساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "يحق لنا أن نسأل أين هو مبدأ تصفير المشاكل مع دول الجوار الذي دعت له ​السياسة​ ​الخارجية التركية​"؟

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كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: أين مبدأ تصفير المشاكل الذي دعت له السياسة الخارجية التركية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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