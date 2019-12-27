وزير الطاقة التركي: مشروع "السيل التركي" يكتمل في 8 كانون الثاني

أعلن وزير ​الطاقة​ والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن "مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي سيكتمل في الثامن من كانون الثاني المقبل"، مشيراً إلى أ، "​تركيا​ ستكون دولة لا غنى عنها في الأسواق الدولية بفضل خطوط نقل ​الغاز الطبيعي​ المارة عبر أراضيها من الشرق والشمال".

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