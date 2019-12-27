توجه النائب اسلابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواضل الاجتماعي إلى اغنياء ​لبنان​، قائلا "ضعوا شيئا من الإنسانية في قلوبكم، الاموال التي بحوزتكم تكفيكم لأربعة اجيال، إذا ضحيتم أو إذا أعدتم جزء يسير مما تملكون أو مما أخذتم من أموال الشعب لن يتأثر أحفاد أحفادكم بل بالعكس تحافظون مما لديكم، انتبهوا من ثورة الجياع".

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كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا لاغنياء لبنان: ضعوا شيئا من الإنسانية في قلوبكم وانتبهوا من ثورة الجياع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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