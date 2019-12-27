الدفاع المدني: جرف ثلوج وإنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج بين ترشيش وكفرسلوان

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملواعلى جرف ثلوج وانقاذ مواطنين احتجزتهم ​الثلوج​ داخل سياراتهم وسحب شاحنة على ​طريق ترشيش​ -كفرسلوان وقد تم التأكد من ايصالهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان".

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