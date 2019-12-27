أكد الوزير السابق طارق الخطيب أن "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون يشكلان الحكومة كما ينص الدستور"، لافتاً إلى أن "هناك تعبئة على رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في الشارع وغير مسبوقة ومهما قال يعلقون عليه".
وفي حديث تلفزيوني، علق الخطيب على تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري فيما يخص عدم ترؤسه حكومة يكون فيها باسيل وعن تأليف الاخير الحكومة، لفت الخطيب إلى أن "باسيل لا يتعاطى في تأليف الحكومة ولم يلتق دياب ولم يتواصل معه خارج مجلس النواب"، متوجها إلى الحريري، قائلا "ترأست حكومتين خلال عهد الرئيس عون، فهل باسيل من عمل على تأليفهما؟".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق الخطيب للحريري: هل باسيل من عمل على تأليف الحكومتين اللتين ترأستهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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