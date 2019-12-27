طارق الخطيب للحريري: هل باسيل من عمل على تأليف الحكومتين اللتين ترأستهما؟

أكد الوزير السابق ​طارق الخطيب​ أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يشكلان الحكومة كما ينص ​الدستور​"، لافتاً إلى أن "هناك تعبئة على رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في الشارع وغير مسبوقة ومهما قال يعلقون عليه".

وفي حديث تلفزيوني، علق الخطيب على تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ فيما يخص عدم ترؤسه حكومة يكون فيها باسيل وعن تأليف الاخير الحكومة، لفت الخطيب إلى أن "باسيل لا يتعاطى في ​تأليف الحكومة​ ولم يلتق دياب ولم يتواصل معه خارج ​مجلس النواب​"، متوجها إلى الحريري، قائلا "ترأست حكومتين خلال عهد الرئيس عون، فهل باسيل من عمل على تأليفهما؟".