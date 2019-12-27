النشرة: إخماد حريق شب في احدى السيارات على مدخل مدينة زحلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "حريقاً شب في احدى السيارات على مدخل ​مدينة زحلة​"، مشيراً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده".

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