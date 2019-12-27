توقيف سوري بجرم سرقة سوبر ماركت في بلدة الاحمدية حاصبيا

أوقفت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ السوري ا. غ بجرم سرقة سوبر ماركت في بلدة الاحمدية قضاء ​حاصبيا​ وعلى الفور سلم مع المسروقات الى مخفر حاصبيا للتحقيق معه.

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