عطالله: نحن مع صوت الشارع وبعدم تكرار الاسماء والوجوه في الحكومة المقبلة

أكد وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله، ان "ال​سياسة​ التي كانت متبعة من قبل، اثبتت عجزها وفشلهافي ادارة الامور، و​السياسة​ المالية والاقتصادية دمرت البلاد، و​لبنان​ بحاجة اليوم الى حكومة لديها رؤية اقتصادية واضحة وجيدة، وتساعد هذه ​الحكومة​ على تأمين فرص العمل للمواطنين، ويجب ان يكون هناك ايرادة وطنية جامعة بعدم وضع العراقيل من اجل انجاح عملية التأليف الحكومي".

وفي حديث تلفزيوني، استغرب عطالله "حديث البعض عن الانهيار القادم وعن الجوع وعن التدهور والدمار"، مشدداً على ان "هذا الامر غير صحيح لانه لا يمكن لأحد ان يعلم ماذا سيحدث في ​المستقبل​، ولبنان وصل الى مرحلة اقتصادية صعبة وهذا يعود الى السياسات الماضية المتبعة"، مشيراً الى ان "لبنان يمر اليوم بوضع استثنائي، ولا نريد خسار البلد وان تعيش الناس حياة صعبة، وانما يجب الاتحاد فيما بيننا من اجل عدم الاسراع بالانهيار، ويوجد العديد من الدولة الخارجية مستعدة لتقديم مساعداتها للبنان، ولكن هذه المساعدات مرهونة بالحكومة المقبلة وشكل الحكومة المقبلة والاجراءات والاصلاحات التي ستقوم باتباعها".

ولفت عطالله الى انه "من الضروري ان تعقد جلسات لحكومة تصريف اعمال، ومن غير المقبول ان يختفي البعض عن الساحة، وهنا يسجل غياب كبير لرئيس حكومة نصريف الاعمال بالعديد من اللقاءات، وحتى عدم استقبال العديد من الشخصيات"، موضحاً ان "الامر بالسياسة كان واضحاً ، ولم نكن مع الاستقالة ومع تنفيذ ورقة الاصلاحات، مع اعتقادنا ان هذه الورقة تساعد نوعاً ما على الحل، حتى لو لم تكن بشكل جذري"، كاشفاً ان "​التيار الوطني الحر​ وافق منذ البداية على الاسماء التي طرحت لتولي عملية التكليف، والهدف كان النهوض بالبلد، ولم يكن التيار ضد الميثاقية نهائياً وانما مع صوت الشارع، ومع الاقتناع بضرورة عدم تكرار الاسماء والوجوه في الحكومة المقبلة من اولها لأخرها".