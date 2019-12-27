شربل قرداحي: الدولة لم تتخلف يوما عن سداد الاستحقاقات المالية المتوجبة عليها

أوضح المستشار الاقتصادي في "التيار الوطني الحر" شربل قرداحي أنه "للدولة اللبنانية في العام 2020 استحقاقات مالية توازي 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي والتي لم تتخلف يوما عن سداد الاستحقاقات المالية المتوجبة عليها إن كان بالعملة المحلية أو الاجنبية"، مشيراً إلى "أننا أمام لحظة الحقيقة هي أنه لا يمكن كلبنانيين الاستمرار بالديناميكية المتواصلة المرتبطة بالعجز المالي والفوائد المرتفعة والدين العام".
وفي حديث تلفزيوني، لفت قرداحي إلى أن "كل اللبنانيين يخافون على ودائعهم في البنوك ولدينا تركز كبير في الودائع وعدد قليل من اللبنانيين لديهم معظم الودائع ولجنة المال والموازنة ورئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان قال هذا التركز، 82 في المئة منه تحت الـ50 ألف دولار وما يوازيها بالليرة اللبنانية وعمليا عمل على طمأنة معظم المودعين ان أموالهم بخير".
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