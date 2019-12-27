النشرة: توقيف سوري في حاصبيا بجرم سرقة سوبر ماركت في الأحمدية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بان "دورية من استقصاء ​الجنوب​ أوقفت ​سوريا​ بجرم سرقة سوبر ماركت في الأحمدية وتم تسليمه إلى مخفر ​قوى الأمن​ في حاصبيا لإجراء المقتضى القانوني".

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