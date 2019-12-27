شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة يطالب سرعة إحلال وتجديد طريق عبده باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد طريق عبده باشا–السواحلي لانهيار الطريق بترعة حداد وهي الترعة المجاورة، وخطورة هذا الأمر على المواطنين، ووضع خطة عاجلة لحل هذه الأزمة التي تهدد حياة المترددين على هذا الطريق، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة إحلال وتجديد الطريق.

وأوضح تمراز، أن منظومة الطرق الداخلية من الملفات والموضوعات التي تستوجب خطة للنهوض بها وإعادة إحلالها وتطويرها مرة أخرى وليس على مستوى محافظة البحيرة فقط، ولكن على صعيد محافظات الجمهورية بشكل عام، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز الملفات والقطاعات والخدمات والمرافق العامة، مثل ما حدث بملف الطرق العامة والرئيسية التي أصبحت من أفضل الشبكات وساهمت كثيرا في زيادة التدفقات الاستثمارية في المحافظات المختلفة على أنحاء الجمهورية، وزيادة أعداد المستثمرين الأجانب في هذه المناطق.

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وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إلى أن منظومة الطرق الداخلية في عدد من المحافظات تعاني من التهميش والإهمال بشكل عام، حيث يوجد العديد من الطرق التي تربط القرى ببعضها غير مرصوفة ومازالت ترابية ومع موسم الشتاء تتحول هذه الطرق إلى "بركة" مياه يصعب السير عليها والتنقل من وإلى القرى، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب تنسيق الجهود بين المحليات والطرق، للوقوف على هذه الطرق وحصرها جميعا، ووضعها في الخطط الاستثمارية في كل محافظة، على أن تكون أولوية في التنفيذ على أرض الواقع، ويتم وضع جدول زمنى للتنفيذ وفقا للاعتماد المالى حتى لا يكون هناك تقاعس في التنفيذ قد يؤدي لمزيد من العقبات وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين.