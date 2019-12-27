شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري التركي يتحدى أردوغان: إرسال جنود لليبيا «خطأ استراتيجي» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أوزجور أوزال، أن حزب الشعب الجمهوري سيعارض للنهاية مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا ، موضحا أن الجنود الأتراك ليس لهم مكان في صحاري ليبيا.

وشدد أوزجور أوزال، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في البرلمان التركي، ثبوت موقف الحزب على رفض مذكرة إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، التي يتوقع الحزب عرضها على البرلمان التركي.

وأكد أوزال في حديثه أن حزبه سيعارض للنهاية مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا. كما ردّ أوزال على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، حول مصطفي كمال أتاتورك قائلًا «لا يوجد مكان لجنودنا في صحاري ليبيا. يقول أردوغان ماذا كان يفعل الغازي مصطفي كمال في ليبيا؟. هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها أو لا يتذكرها أو يحاول إخفائها عن مواطنينا؛ في ذلك كانت ليبيا ضمن الأراضي العثمانية، والغازي مصطفي كمال كان ضابطًا عثمانيًا، وذهب إلى هناك من أجل الدفاع عن أراضي الوطن».

وذكر أوزال أن السلطة الحاكمة التركية تحاول سحب الجنود الأتراك إلى مغامرة في ليبيا، قائلًا «أهم خطأ استراتيجي هو؛ يوجد في ليبيا صراع داخلي. وهذه الحكومة (ليبيا) قد تبقي أو تذهب. والانحياز لطرف ما، سيجعل مستقبل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي ندعمها جميعًا، مثيرة للجدل.

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ووضح أوزال أنه يجب تشكيل السياسة الخارجية لتركيا وفقًا للمصالح الوطنية، وليس وفقًا لمن هم مقربين من الإخوان، وللامتدادات السياسية.

وعلقت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا لحماية حكومة فائز السراج معتبرة أن هذه الخطوة، تمثل اعتداء عسكريا ثانيا بعد ثلاثة أشهر بعد شن غزو مدان على نطاق واسع للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية.