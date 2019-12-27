شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: إعلان السيسي مساندة مصر للجيش الليبى رسالة حاسمة لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، التصريحات التى صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اتصال هاتفى له مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، وأكد فيها ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تمثل تهديدا للجميع، ورفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبي.

وقال بدوى، فى تصريحات صحفية، إن الرسالة واضحة فى تصريحات الرئيس السيسى بأن مصر قوية تمامًا وواعية للمخططات التى تحاك ضد ليبيا، ومساندتها للجيش الوطنى الليبى هدفه نصرة الدولة والتصدى للميليشيات.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن تدخلات تركيا وقطر فى الشأن الليبى لا تهدف لأى سلام أو تسوية سياسية، ولكنها باب واسع للفوضى وعلى الجميع رفضها والتصدى لها وعلى مجلس الأمن أيضا إدانتها بكل قوة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية خاصة الوضع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس على ثوابت الموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبى، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطنى الليبى فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبي.