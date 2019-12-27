جوائزها ٢٠ ألف جنيه.. مسابقة في البحوث القانونية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت إحدى مؤسسات الإبداع البحثي بجنوب سيناء، حفلًا بقاعة دار العاملين بطور سيناء، لتكريم الفائزين بالجوائز البحثية في القانون، تحت شعار "قيم التسامح وإدارة المعرفة في المجال القانوني"، لتشجيع شباب المحامين عليى البحث العلمي.

وجاء التكريم بحضور مجلس إدارة نقابة محامي جنوب سيناء، برئاسة أحمد الجمل نقيب المحامين، وخالد عمار عضو النقابة العامة للمحامين، وأحمد إسماعيل، وأحمد السيد، أعضاء لجنة التحكيم، ومجدي عويس نقيب المحامين السابق.

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وقال محمد موسى، مؤسس المبادرة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، إن الهدف من الجائزة هو التحفيز على البحث، وتوفير المادة العلمية للمحامين الباحثين عن المعرفة، لجعل البحث العلمي منهج حياة، لافتًا أن جوائز المسابقة تصل إلى ٢٠ ألف جنيه.

من جانبه أكد أحمد الجمل نقيب المحامين، أن المحامين الشباب قدموا أبحاثًا لاتقل أهمية عن ما قدمه كبار الباحثين في القانون، وشيوخ مهنة المحاماة بمصر.

وفاز بالمركز الأول محمد عبدالعليم، وجاءت عبير إمام في المركز الثاني، ومصطفى إبراهيم ثالث، وجاء بالمركز الرابع حازم الجيلاني، والخامس محمد عاطف، والسادس أحمد الشاذلي، والسابع غادة رمضان، والثامن إسلام عادل، والمركز التاسع علي أمية.