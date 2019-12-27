ضبط عاطل يتحرش بالفتيات بمداخل العمارات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

ألقت وحدة مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القبض على عاطل في العقد الثاني من العمر، يقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، لاتهامه بالتحرش بفتاتين.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمود الكموني، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بإقدام مجهول على التحرش بالفتيات، خلال عودتهن من الدروس الخصوصية، بمنطقة تقسيم 2، دائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، للتحقيق في البلاغين المقدمين من كلٍ من "طارق، ط "، و"وليد ن" بأنه أثناء عودة ابنتيهما من درس خصوصي، حاول مجهول جذبهن بالقوة إلى عمارة سكنية والتحرش بهن.

Advertisements

وبعرض التحريات التي أجراها رئيس المباحث على اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، وبإشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، جرى إعداد كمين للمتهم، بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه كل من النقيب بهاء الشافعى، والملازم أول عادل واصف، والملازم أول محمد عبود، والملازم أول محمد عبود، والملازم أول محمد أبو العطا.

وبضبط المتهم تبين أنه "م.م.ر.م"، في العقد الثاني من العمر، يقيم إحدى قرى مركز كفر الشيخ، كما تبين أن المتهم يتتبع الفتيات خلال سيرهن ويدفعهن إلى مداخل العمارات، للتحرش بهن.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.