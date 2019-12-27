«ارتداد» يعيد اكتشاف التراث السعودى فى المسابقة الدولية لمهرجان الأفلام

اختارت المسابقة الدولية لمهرجان «كليرمون فيران» للأفلام القصيرة فى دورته الـ 42، الفيلم السعودى «ارتداد» ضمن الأفلام الـ 80 المرشحة لهذه المسابقة التى شهدت قرابة 9000 مشاركة، حيث يحكى الفيلم السعودى «ارتداد» الذى أنتجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى «إثراء» تجربة استكشاف ثقافة المملكة المحلية عبر زيارة مناطق جنوب المملكة الريفية، ومن المقرر أن يقام المهرجان فى الفترة من 6 - 14 شهر جمادى الثانى المقبل الموافق (31 يناير – 8 فبراير 2020م) فى مدينة «كليرمون فيران»فى فرنسا.
وأوضح مدير الفنون المسرحية والسينمائية فى مركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى «إثراء» ماجد زهير سمّان أن دعم فيلم «ارتداد» للمخرج محمد الحمود، جاء ضمن مسابقة أيام الفيلم السعودى وهى واحدة من مبادرات «إثراء» الفريدة التى تهدف إلى تطوير وتحفيز مجال صناعة الأفلام فى المملكة وإثراء المحتوى ودعم المنتج السينمائى المحلى، علاوة على توفير منصات للمنتجين والمخرجين السينمائيين، وخلق مساحة للمبتدئين والمحترفين ودفعالعجلة السينمائية فى المملكة عبر التعرف على طاقاتهم المميزة كأهم الموارد وأكثرها قيمة، وتشجيع هذه المواهب بما يضمن لها الوصول عالميا.
الجدير بالذكر، أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى «إثراء» يسعى لوضع معايير جديدة للتميزّ فى المملكة فى مجال صناعة الأفلام، وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، كما يهدف إلى خلق الإضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار، عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، ويشارك ببرامجه ومرافقه المتنوعة فى تطوير أساليب جديدة حاضنة للإبداع، وذلك من خلال دعم وإبراز المواهب الوطنية عن طريق توفير بيئة محفّزة على إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل يحترم التنوَع، ويعزز المفاهيم المختلفة فى العلوم والفنون.
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