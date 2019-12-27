الرياض تستضيف فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعى

تستضيف العاصمة الرياض من 23 إلى 25 من شهر يناير المقبل مسابقة «الآرتاثون» التى تجمع الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعى تحت سقف واحد، لإنتاج أعمال فنية مميزة عن طريق الذكاء الاصطناعى وكل ما يرتبط به من أساليب وأدوات متقدمة.

وستشهد مسابقة الآرتاثون، والتى تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعى المزمع عقدها فى الرياض فى 30 وحتى 31 من شهر مارس 2020، مشاركة أكثر من 300 شخص، يتم من خلالهم اختيار 20 فريقاً يخضعون لبرنامج تدريبى مكثف بدعم من خبراء دوليين، لتعليم أدوات الذكاء الاصطناعى وتقنيات التصميم بالذكاء الاصطناعى والذى يمتد من 26 يناير إلى 30 مارس لابتكار أعمال فنية سيتم عرضها فى معرض فنى خاص يقام ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعى فى مارس المقبل.

وستقوم لجنة دولية من الحكام من مختلف مجالات الذكاء الاصطناعى باختيار أفضل

10 أعمال فنية يتم عرضها خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعى، ويفتح برنامج المسابقة أبوابه أمام جميع الجنسيات بالمشاركة.

وستحصل أفضل 10 أعمال فنية من انتاج فرق الآرتاثون على مكافآت مادية تصل قيمتها لأكثر من نصف مليون ريال سعودى.

وصرح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعى رئيس اللجنة الإشرافية العليا للقمة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدى بأن مسابقة الآرتاثون ستمثل أولى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعى والتى من خلالها ستتاح الفرصة للمبدعين فى المجالات المختلفة من الالتقاء فى مكان واحد والتكامل فيما بينهم لتكوين فرق عمل متميزة تنخرط فى برنامج تدريبى صمم بشكل يضمن فى نهاية المطاف إنتاج أعمال فنية مميزة.

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وأشار الدكتور الغامدى إلى أن الذكاء الاصطناعى يُستخدم اليوم

لرسم أعمال وتأليف مقطوعات موسيقية وقصائد شعرية، ونهدف من خلال مسابقة الآرتاثون إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمى جديد لتطوير الفن القائم على الذكاء الاصطناعى كمجال بحثى وإبداعى يضمن ريادة المملكة فى هذا المجال الحيوى.

واختتم الدكتور عبدالله الغامدى تصريحه بأن مسابقة الآرتاثون تعتبر بمثابة فعالية مبدعة وممتعة، كما أنها تحمل فى ذات الوقت هدفاً أسمى ألا وهو توضيح كيفية إسهام الذكاء الاصطناعى فى تغيير العالم ومستقبله بشكل جذرى، إضافةً إلى أنها تعكس أهداف وطموح القمة العالمية للذكاء الاصطناعى الطامحة إلى قيادة المملكة للنقاشات العالمية المتمحورة حول الذكاء الاصطناعى واستخدام هذه التقنية فى مجالات جديدة لا تقتصر على التجارة والصناعة فحسب، بل تضم الفنون والثقافة والرياضة وغيرها.

ويمكن للمهتمين التسجيل فى مسابقة «الآرتاثون» عبر رابط المسابقة فى الموقع الرسمى للقمة العالمية للذكاء الاصطناعى على شبكة الإنترنت:. https://www.theglobalaisummit.com/artathon

وتتم فترة التسجيل من 22 ديسمبر 2019م إلى 7 يناير 2020م. ويحظى برنامج «الآرتاثون» بدعم عدد من الشركاء الإستراتيجيين كوزارة الثقافة والاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة، بالإضافة إلى دعم عدد من الجامعات السعودية وشركات الاتصالات.