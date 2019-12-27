الكويت الأولى خليجياً فى تعدد الزوجات

احتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث تعدد الزوجات فى دول الخليج العربي.

وتأتى دولة قطر فى المرتبة الثانية، تليها البحرين، بحسب تقرير «حالة الزواج فى العالم العربى»، الذى تم تدشينه قبل ايام خلال منتدى «الأسرة العربية حول الزواج.. اقترابات البحوث والسياسات».

وأفاد التقرير بأن نسبة الأزواج ممن لديهم فى العصمة زوجة واحدة فأكثر خلال السنوات 2010 - 2015، بلغ 8.13% فى الكويت، و7.88% فى قطر، و5.16% فى البحرين.

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ووفقا للدراسة لم تتوافر البيانات اللازمة فيما يتعلق بالتعدد فى السعودية

وعمان والإمارات. وكشفت البيانات أن نسبة زواج الأقارب فى الكويت بلغت 34% خلال السنوات 1979 – 2010، كما كشفت احصائية حديثة عن الزواج فى البلاد أن عام 2017 شهد 1251 حالة تعدّد زوجات، اغلبها لازواج كويتيين، بواقع 764 حالة من زوجة إلى 3 زوجات، على عصمتهم وقت عقد القران فى العام المذكور.

وبيّنت احصائية الزواج والطلاق لعام 2017 الصادرة عن الإدارة المركزية للاحصاء

أن 1156 زوجا تزوّجوا «الثانية» فى العام المذكور، بينهم 689 كويتيا و467 غير كويتى، فى حين بلغ عدد الازواج الذين عقدوا قرانهم على الزوجة الثالثة 80 زوجا، بينهم 62 كويتيا و18 غير كويتى. واوضحت الاحصائية أن 15 زوجا طبّقوا مقولة «الشرع حلّل أربعاً»، فتزوجوا الرابعة، منهم 13 كويتيا واثنان غير كويتيين.

وبالنسبة إلى جنسية الزوجات، فقد بلغ عدد الكويتيات اللاتى كن الزوجة الثانية 465 زوجة، وغير الكويتيات 691 زوجة، فى حين بلغ عدد من عقدن قرانهن كزوجة ثالثة 35 كويتية، و45 غير كويتية، فى حين بلغ عدد الكويتيات ممن كن الزوجة الرابعة 9 زوجات، و6 غير كويتيات.