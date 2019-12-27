تركيا: حكومة الوفاق الليبية طلبت دعمًا عسكريًا وسنلبي الطلب

أكدت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية طلبت دعما عسكريًا من تركيا، مشيرة إلى أنها ستحترم اتفاق التعاون الأمني معها.
وقال رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلةتغريدات نشرها مساء اليوم الجمعة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "حكومة ليبيا طلبت دعما عسكريًا من تركيا، وإننا بالطبع، كما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سنحترم الاتفاق بيننا. إننا متمسكون بشكل كامل بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف ألطون وفقًا لما نقلته روسيا اليوم: "ندعم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، وعلى القوى الخارجية وقف تأييد المجموعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية".
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