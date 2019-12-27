أبو ردينة: لا انتخابات دون القدس

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت الفلسطينية المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتسابق خطير مع الاحتلال الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة.
وأشار أبو ردينة إلى أن موقف الحكومة «أنه لا انتخابات دون القدس»، مهما كانت الضغوطات، ولن يُعطى الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع.
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