اليابان تنضم لحماية الممرات المائية

أعلنت الحكومة اليابانية، أن طوكيو سترسل سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط، ولكن دون أن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت هذا العام منشأتين نفطيتين سعوديتين، وناقلات نفط في الخليج، إحداهن يابانية. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيد سوجا للصحفيين، إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام بأنشطة استخباراتية، إضافة إلى طائرتين من طراز «بي3 سي»، مشيراً إلى أن 90% من واردات بلاده من النفط الخام تأتي من المنطقة.



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