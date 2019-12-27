16 طناً مساعدات إماراتية للأسر الفقيرة في حضرموت

حضرموت، الساحل الغربي (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إغاثة المناطق النائية في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن وذلك ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت دولة الإمارات لصالح تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة. وسيّرت الهيئة قافلة من مساعدات تضم 16 طنا من المواد الغذائية الرئيسية إلى منطقة الديس الشرقية شرق المكلا، حيث تهدف تلك القافلة إلى تأمين الغذاء لأكثر من 1000 فرد من ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة.

وأشار منسقون إغاثيون في مديرية الديس إلى أن وصول القافلة الإغاثية من قبل الهلال الأحمر الإماراتي تأتي في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، لافتين إلى أن العديد من الأسر والعائلات في مديرية الديس الشرقية يعانون أوضاعا معيشية بالغة السوء مما استدعى إرسال قافلة إغاثية وتوجه فريق ميداني تابع للهيئة لتلمس احتياجات الأهالي للتخفيف من معاناتهم في إطار جهود الهيئة للوصول إلى المناطق الفقيرة ودعمها.

واستقبل المواطنون اليمنيون السلال الإغاثية بسعادة كبيرة، مؤكدين أن تلك المساعدات ساهمت في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، مثمنين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة والأعمال الخيرية والإنسانية لرفع المعاناة عنهم.

من جانب آخر، تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى المناطق المحرومة والمتضررة على امتداد الشريط الساحلي الغربي في اليمن الشقيق، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها للتخفيف من المتضررين بالمحافظات المحررة. وسيرت الهيئة عيادتين متنقلتين لعلاج الحالات المرضية في أوساط الصيادين بسواحل محافظة تعز، وخصصت العيادة الأولى للصيادين العاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة واحجة التابعة لمديرية ذوباب فيما خصصت العيادة الثانية للعاملين في مركز الإنزال السمكي بمنطقة يختل التابعة لمديرية المخا. وعالجت العيادتان 58 حالة مرضية ليرتفع عدد المستفيدين من خدمات عيادات الهلال المتنقلة منذ تدشينها أواخر العام الماضي إلى 52058 شخصاً من مختلف مديريات الساحل الغربي والسهل التهامي.

وعبر الصيادون المستفيدون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا مؤكدين أهمية الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها لهم العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر.

يشار إلى أن مركزي الأنزال السمكي بمنطقتي واحجة ويختل ضمن عدد من المشاريع الخدمية التي أنشأتها الإمارات في إطار جهودها المتواصلة والرامية لتطبيع الحياة في مديريات الساحل الغربي.