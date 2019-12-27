عاهلا البحرين والأردن يبحثان هاتفياً التطورات

المنامة (وكالات) جرى اتصال هاتفي أمس، بين عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وطبقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا) «تم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، والتطورات الإقليمية الراهنة، كما تم التأكيد خلال الاتصال على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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